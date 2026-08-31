МАРФИНО
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МАРФИНО

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В ЦМД «Марфино» прошло занятие проекта «Освой гаджет» по защите от мошенников

В центре московского долголетия «Марфино» состоялось очередное занятие проекта «Освой гаджет», организованного Молодёжной палатой района Марфино.

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