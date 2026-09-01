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Царьград

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Учёные СПбГАУ научили ИИ определять незрелую хурму

Учёные СПбГАУ научили ИИ определять незрелую хурму

Учёные из СПбГАУ и китайские коллеги разработали ИИ для определения незрелой хурмы. Используя модуль компьютерного зрения, технология анализирует плоды на ранней стадии, увеличивая точность до 92%.

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