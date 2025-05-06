FT: Украина готова к конфликту за Крым, если США не изменят свою позицию Ирэн ОрлонскаяСогласно информации, опубликованной в Financial Times, Украина может вновь предпринять попытки вернуть Крым, если Соединенные Штаты не признают полуостров частью России.