Подразделения НАТО прибывают на Украину. Победа Байдена даст старт Третьей мировой

Natalija Osminina

Чушня. Байден ожидает не переизбрания, а отмены выборов. Чтобы идти на Китай. Они же не сдохнуть мечтают, а выжить, обеспечив свою жизнь китайскими рынками А Третья мировая уже идет. Она просто расширится на Восток, затухнув на Западе (на Украине). И будет не ядерной, а информационной. А это имеет отношение и к финансам. Так что закончится она ОБНУЛЕНИЕМ мира - крахом всех валют.