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Подразделения НАТО прибывают на Украину. Победа Байдена даст старт Третьей мировой

Подразделения НАТО прибывают на Украину. Победа Байдена даст старт Третьей мировой

Замысел НАТО по предотвращению катастрофы киевского режима заключается в том, чтобы заполнить бреши в рядах ВСУ завозом своих "советников", пишет издание Asia Times.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Чушня.  Байден ожидает не переизбрания, а отмены выборов. Чтобы идти на Китай. Они же не сдохнуть мечтают, а выжить, обеспечив свою жизнь  китайскими рынками А Третья мировая уже идет. Она просто расширится на Восток, затухнув на Западе (на Украине). И будет не ядерной, а информационной. А это имеет отношение и к финансам. Так что закончится она ОБНУЛЕНИЕМ мира - крахом всех валют.
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1 д.
Анастасия Гончарова
Байден ожидает одного..что может быть все же останется от него хоть самая малость, бейсболка с майкой, да солнцезащитные очки....😅😆💀😺
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21 час.

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