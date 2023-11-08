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Крымское информационное агентство

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Судакская крепость в очередной раз стала съёмочной площадкой

Судакская крепость в очередной раз стала съёмочной площадкой

Посетители Музея-заповедника «Судакская крепость» стали свидетелями съемок документального фильма «Русы» с элементами игрового кино, который снимает компания «Гуд Вин Пикчерс» по заказу телерадиокомпании «Россия 1».

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