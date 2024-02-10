Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL Сегодня 1K прочитали Читатели китайского издания "Гуанча" поддержали заявление президента России Владимира Путина в интервью журналисту Такеру Карлсону о том, конфликт на Украине закончится за недели, если США прекратят поставки оружия Киеву.