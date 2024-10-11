Токсиколог развеял популярные мифы о спиртных напитках

Огромная ошибка – верить в миф о том, что в малых дозах спиртное может быть полезно для улучшения сна, повышения низкого давления, лечения простуды или улучшения пищеварения, заявил врач-токсиколог Михаил Кутушов .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии