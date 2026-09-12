Кавказец не знал, что охранник борец, и оскорбил его, о чем быстро пожалел

Очередной «примерный семьянин» решил самоутвердиться за счет продавщиц в супермаркете, но нарвался на железобетонное спокойствие сотрудника ГБР.
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Свежие комментарии
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Ну предложение , что бы удалиться надо сделать , что и было сделано. Вообще охранник - красавец. К сожалению, таких мало . И забавно, как верещит животное, когда отпор получает.
Брить этим бибизянам принудительно бороды, при задержании, и таких петухов станет в 10 раз меньше
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Вся эта мразь воспринимает культурное обращение, как слабость. Ублюдки понимают только силу. Но, да, не каждый, к кому эта сволочь пристает, является борцом, либо боксером.
Всё хорошо, не все охранники борцы. К сожалению.