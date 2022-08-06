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Чемпионат России. «Спартак» в гостях у «Урала», ЦСКА примет «Факел», «Зенит» сыграет с «Ахматом», «Краснодар» против «Локомотива»

«Спартак» сыграет на выезде с «Уралом», ЦСКА примет «Факел» в 4-м туре Мир РПЛ. Также в субботу «Зенит» встретится в гостях с «Ахматом», «Краснодар» будет противостоять «Локомотиву».

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