Врачи в Приморье спасли ребенка с сердечной недостаточностью

Приморские врачи спасли еще не родившегося ребенка с тяжелым нарушением сердечного ритма. На 26-й неделе беременности его сердце билось с частотой более 270 ударов в минуту, сообщает минздрав Приморского края.
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