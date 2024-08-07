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Правительство Нигера объявило о прекращении дипломатических отношений с Украиной

Правительство Нигера объявило о прекращении дипломатических отношений с Украиной

Правительство Нигера объявило о прекращении дипломатических отношений с Украиной. По словам официального представителя нигерийских властей Амаду Абдрамана, это решение было принято в связи с "агрессивными действиями" со стороны Украины.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
Комик Зеленский и на политической сцене продолжает комиковать.Была ж и форма и содержание Минских соглашений, освященные светилами европейской демократии. Но тут прилетает лондонский денди и что-то наговаривает на ушко Зеленскому и всё рушится, а трудившиеся над М/соглашениями и разводят руками в бессилии реализовать их. Бомбёжка Минских соглашений началась по графику.
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