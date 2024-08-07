Правительство Нигера объявило о прекращении дипломатических отношений с Украиной

Сергей Дмитриев

Комик Зеленский и на политической сцене продолжает комиковать.Была ж и форма и содержание Минских соглашений, освященные светилами европейской демократии. Но тут прилетает лондонский денди и что-то наговаривает на ушко Зеленскому и всё рушится, а трудившиеся над М/соглашениями и разводят руками в бессилии реализовать их. Бомбёжка Минских соглашений началась по графику.