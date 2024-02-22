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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В Челябинской области появится новое почетное звание

В Челябинской области появится новое почетное звание

ЧЕЛЯБИНСК, 22 февраля, ФедералПресс. Депутаты комитета южноуральского заксобрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению поддержали инициативу губернатора Алексея Текслера об учреждении почетного звания «Заслуженный артист Челябинской области».

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