В Челябинской области появится новое почетное звание

ЧЕЛЯБИНСК, 22 февраля, ФедералПресс. Депутаты комитета южноуральского заксобрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению поддержали инициативу губернатора Алексея Текслера об учреждении почетного звания «Заслуженный артист Челябинской области».
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