Тела четырех детей нашли в частном доме в Тверской области

Полицейские нашли тела четырех детей в частном доме в СНТ «Межурка» под Тверью. По предварительным данным, подозреваемым в убийстве считается их отец, о чем сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в полиции.
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