Марочко: ВС РФ продвинулись под Купянском широким фронтом, продолжая широкий охват города Российские войска продолжают наступление на Купянском направлении, атакуя сразу на нескольких участках.
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Марочко: ВС РФ продвинулись под Купянском широким фронтом, продолжая широкий охват города Российские войска продолжают наступление на Купянском направлении, атакуя сразу на нескольких участках.
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