На Украине сообщили о самой массированной атаке на Киев

КИЕВ, 25 ноября, ФедералПресс. Россия совершила самую массированную атаку на Киев. По словам представителей военно-воздушных сил Украины, российской стороной было выпущено рекордное количество беспилотников.
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