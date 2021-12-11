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События недели с Сергеем Латышевым: Путин вразумил Байдена, победа России в Кубке Дэвиса и другое

События недели с Сергеем Латышевым: Путин вразумил Байдена, победа России в Кубке Дэвиса и другое

Ультиматум Путина Байдену – или уважайте, или… В России появилась книга, дающая надежду на будущее Как провоцируют анархию и массовое неповиновение в России QR-рабство надвигается на Россию В России появятся "неприкасаемые"? QR-коды уничтожают малый и средний бизнес, чиновники – помогают Кровавая трагедия в московском МФЦ стала объектом манипуляции Путин и Моди скрепили старую дружбу России и Индии Историческая победа России в Кубке Дэвиса Россия заговорила с США с позиции силы Начнём с видеосаммита Владимира Путина и Джо Байдена, который, будем надеяться, подвёл черту под наглыми, методичными попытками Запада втихаря военным образом "осваивать" Украину, используя Киев, некогда "мать городов русских", в качестве пистолета у русского виска.

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