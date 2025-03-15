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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Губерниев об Овечкине и рекорде Гретцки: «За 16 матчей забить 9 штук – надо сильно постараться. Уровень соперничества у него не тот, что у Дзюбы»

Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Гретцки (894).

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