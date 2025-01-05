Прокатная компания распродает свои Tesla 3 по очень низкой цене – почему?

Крупнейший американский сервис проката автомобилей Hertz запустил любопытную акцию. Они рассылают своим клиентам следующее сообщение: «Понравился автомобиль, который вы взяли в прокат? Может быть, хотите его купить?».
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