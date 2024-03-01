Стали известны подробности попытки атаки на Крымский мост

За несколько часов до атаки на Крымский мост в небе над Черным морем заметили американский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) RQ-4 Global Hawk, а также самолет дальней радиолокационной разведки Boeing P-8A Poseidon.
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