Медведев – Джоковичу: «У меня неплохая карьера – но у меня всего 20 титулов, а у тебя 24 «Шлема». Вау»

Он проиграл 3:6, 6:7(5), 3:6. «Во-первых, хочу спросить Новака: что ты тут еще делаешь? (Смеется). Если без шуток, то это наш третий финал.
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