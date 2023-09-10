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Медведев – Джоковичу: «У меня неплохая карьера – но у меня всего 20 титулов, а у тебя 24 «Шлема». Вау»

Он проиграл 3:6, 6:7(5), 3:6. «Во-первых, хочу спросить Новака: что ты тут еще делаешь? (Смеется). Если без шуток, то это наш третий финал.

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