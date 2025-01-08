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Россиянам подсказали способы наладить сбитый после праздников режим

Россиянам подсказали способы наладить сбитый после праздников режим

Во время новогодних праздников многие люди меняют привычный режим дня и пропускают занятия спортом, что чревато проблемами со здоровьем и трудностями с возвращением в рабочий ритм, предупредил невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Максим Панков.

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