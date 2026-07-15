Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Почему алюминиевые окна «плачут»: честный взгляд на конденсат и способы его победить

Почему алюминиевые окна «плачут»: честный взгляд на конденсат и способы его победить

Каждую осень, едва столбик термометра ползет вниз, я слышу одни и те же тревожные звонки. В голосах заказчиков — смесь разочарования и паники: «Мы думали, алюминий — это надежно, а он залит водой! Стекла в каплях, по раме иней, а на подоконнике — лужа.

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