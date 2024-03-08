Константин Бондаренко: Почему наши кумиры так часто оказываются тыквами?

Кто-то выбирает синицу в руках вместо журавля в небе. Кто-то выбирает деньги вместо содержимого «черного ящика», когда в игре выпадает сектор «Приз».
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