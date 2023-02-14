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Алена Косторная: «Завела какую-то куницу. Мама разрешила оставить»

Алена Косторная: «Завела какую-то куницу. Мама разрешила оставить»

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная опубликовала фотографию с Герогием Куницей. Спортсмены сейчас катаются в паре.

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