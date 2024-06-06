Глава СПРФ Шелищ: при производстве продуктов ингредиенты заменяют более дешевыми

В условиях инфляции производители пытаются сдержать рост цен разными способами, в том числе – заменой ингредиентов продуктов на более дешевые и иногда вредные, заявил председатель Союза потребителей РФ (СПРФ) Петр Шелищ.
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