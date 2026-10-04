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Миллиардер Дэвид Рубен переехал из Лондона в Монако

Миллиардер Дэвид Рубен переехал из Лондона в Монако

Один из богатейших жителей Великобритании, предприниматель Дэвид Рубен сменил место жительства. Он покинул западный Лондон и перебрался в Монако, сообщила газета Sunday Times.

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