Первый день выборов-2024 в Тюмени: кибератаки, випы и Барби

Первый день выборов президента РФ в Тюменской области выдался богатым на события. Власти постарались использовать максимальное количество технологий для поднятия явки, чтобы показать хороший результат даже в рабочий день, когда жители традиционно голосуют хуже всего.
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