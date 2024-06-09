Отрывок из интервью Р. Ищенко, пытающего объяснить, что произошло в начале СВО. В целом объяснения логичные, но я так и не понимаю, КАК наше руководство не поняло того, что понимали даже домохозяйки, и КАК можно было верить беглым укропам.
Почему же мы допустили ошибку, проявив эту "гуманность"?
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александр муравьев
Все нормальные люди знали что с хохлами говорить бесполезно. И про Минские соглашения все люди в интернете говорили что это договорняк и просто дают хохлам собраться с силами. Помогли бы в 14-15 развить успех и никакой войны не было бы. Я ещё в 90-х читал одну умную статью в которой говорилось что проукраинское лобби в правительстве ещё даст о себе знать. Вот оно и олигархи сделали всё это.
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