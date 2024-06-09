Почему же мы допустили ошибку, проявив эту "гуманность"?

александр муравьев

Все нормальные люди знали что с хохлами говорить бесполезно. И про Минские соглашения все люди в интернете говорили что это договорняк и просто дают хохлам собраться с силами. Помогли бы в 14-15 развить успех и никакой войны не было бы. Я ещё в 90-х читал одну умную статью в которой говорилось что проукраинское лобби в правительстве ещё даст о себе знать. Вот оно и олигархи сделали всё это.