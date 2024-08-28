Лидер группы «Ногу свело» Покровский обжаловал отказ в снятии статуса иноагента

Лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) обратился в очередную инстанцию, теперь уже в Верховный суд России, с жалобой на отказ нижестоящих инстанций исключить его имя из реестра иноагентов.