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Борьба за справедливость: защита генерала Попова готовит иск в Верховный суд

Борьба за справедливость: защита генерала Попова готовит иск в Верховный суд

НовостиВолгограда.ру Защита генерала Ивана Попова, который был осуждён за хищение в зоне СВО, готовит обращение в Верховный суд РФ, чтобы восстановить справедливость и добиться освобождения.

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Комментарии
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Олег Орлов
Многие офицеры, значимые люди играли раньше в карты... Ну и что? На генерала Гранта на имя Линкольна тоже завистники сделали поклеп, что он якобы выделенные деньги пропивает... На что Линкольн ответил- Срочно узнайте сорт вина, какой предпочитает Грант, я напою вас, чтобы вы так же успешно воевали...
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1 м.
Валерий Мешалкин
Где те,наиболее яркие личности остановившие накат бандерлогов. Кто в земле,кто в тюрьме. А те кто паковал чемоданы и улетал из России, вернулись обратно и жируют.
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1 м.
Анатолий протасевич
а суд докопается до тогокто  его зеказал - или ему похер.
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1 м.