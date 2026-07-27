Борьба за справедливость: защита генерала Попова готовит иск в Верховный суд

Олег Орлов

Многие офицеры, значимые люди играли раньше в карты... Ну и что? На генерала Гранта на имя Линкольна тоже завистники сделали поклеп, что он якобы выделенные деньги пропивает... На что Линкольн ответил- Срочно узнайте сорт вина, какой предпочитает Грант, я напою вас, чтобы вы так же успешно воевали...