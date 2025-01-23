Михаил Ширвиндт рассказал о своей «плохой» жизни и почти дошел до Путина

Михаил Ширвиндт, известный в прошлом телеведущий и часть столичной богемы, нечасто появляется в новостной повестке, но недавно вновь оказался в центре внимания своим своеобразным видом на жизнь и историю страны, в которой он живет.
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