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Михаил Ширвиндт рассказал о своей «плохой» жизни и почти дошел до Путина

Михаил Ширвиндт рассказал о своей «плохой» жизни и почти дошел до Путина

Михаил Ширвиндт, известный в прошлом телеведущий и часть столичной богемы, нечасто появляется в новостной повестке, но недавно вновь оказался в центре внимания своим своеобразным видом на жизнь и историю страны, в которой он живет.

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