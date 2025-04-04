Чего добивается Трампа, развязывая мировую торговую войну

Сказать, что объявленный накануне лично президентом США ввод торговых пошлин различных степеней жесткости против едва ли не всех государств мира (включая крошечные островки с населением из одних пингвинов) стал темой мировых новостей №1 на долгое время, значило бы не сказать ничего.