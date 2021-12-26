В МВД РФ рассказали подробности о режиме «контролируемого пребывания»

Иностранцы в России, которые находятся в стране под режимом «контролируемого пребывания», будут ограничены в возможностях изменения места жительства и должны будут в обязательном порядке посещать специальное ведомство, которое установит ограничения.
Иностранцы в России, которые находятся в стране под режимом «контролируемого пребывания», будут ограничены в возможностях изменения места жительства и должны будут в обязательном порядке посещать специальное ведомство, которое установит ограничения.
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