Русские борцы завоевали на молодежном чемпионате мира в Лас-Вегасе одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали.
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