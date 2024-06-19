Для Goat Simulator 3 вышло дополнение Multiverse of Nonsense с мультивселенной, гигантской ка...

Для Goat Simulator 3 вышло дополнение Multiverse of Nonsense с мультивселенной, гигантской капибарой и диалоговой системойВышедшая полтора года назад комедийная песочница Goat Simulator 3 от студии Coffee Stain North получила первое платное дополнение.
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