"С этой нацией покончено". Как Зеленский Россию к миру "принуждал"

АС

Анатолий Страшко

К ситуации на Усраине. Гипотетический разговор двух сопливых бандеровцев нового поколения : " Первый- Ты слышал , что сказали по ТВ сегодня о наших ударах по Московии!? Второй -Конечно слышал,- начали наконец долбить их по-настоящему. Особенно здорово, что и Петербург и Кронштадт их несокрушимый начали разрушать. Скоро, скоро они сдриснут и мы будем в Москве на их Красной площади Путина в клетке рассматривать, ха ха ха!" И реальный разговор в бане Петербурга между двумя жителями его: " Первый -Слушал новости во ТВ сегодня? Второй - Нет , а что? Первый -Да говорят пытались укры бомбить порт. А я там недалеко живу. Было какое то возгорание . Быстро потушили. Говорят осколки их дронов в лесную гавань упали. Второй -Да послушать их Нехту, так они уже и Владивосток и Урал засыпали дронами. Русские мильёнами гибнут. И скоро Путина будут свергать. А на самом деле -пульнут окольными путями доставленным туда дроном и на весь мир кричат о перемоге.... придурки бандеровские"