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Семенович заподозрили в романе с женатым мужчиной

Семенович заподозрили в романе с женатым мужчиной

Журналистка Алена Мартынова сообщила, что, вероятно, Анна Семенович встречается с женатым мужчиной. Об этом стало известно вскоре после того, как она вычислила предполагаемого избранника знаменитости на премии МУЗ-ТВ.

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