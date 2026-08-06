Вторжение в регион началось два года назад. Операция по освобождению продолжалась 264 дня.Военнослужащие украинской армии, по словам замначальника Главного военно-политического управления ВС России и командира спецназа "Ахмат" генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, убивали мирных жителей Курской области, включая детей и пожилых людей, причём делали это ради развлечения.