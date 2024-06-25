Ремейк Riven оказался шедевром, судя по первым отзывам журналистов Согласно пе...

Ремейк Riven оказался шедевром, судя по первым отзывам журналистовСогласно первым отзывам критиков о ремейке Riven, сиквела Myst, перед нами настоящая жемчужина, способная оживить оригинальную игру с использованием современных технологий.
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