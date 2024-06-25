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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Ремейк Riven оказался шедевром, судя по первым отзывам журналистов Согласно пе...

Ремейк Riven оказался шедевром, судя по первым отзывам журналистов Согласно пе...

Ремейк Riven оказался шедевром, судя по первым отзывам журналистовСогласно первым отзывам критиков о ремейке Riven, сиквела Myst, перед нами настоящая жемчужина, способная оживить оригинальную игру с использованием современных технологий.

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