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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Поздравляем всех с праздником – с Днем чудесных чудаков ❤️ Это всегда от слова

Поздравляем всех с праздником – с Днем чудесных чудаков ❤️ Это всегда от слова "чудо". И сразу же добавим в начало вторника День хорошего настроения и Международный день человеческого братства.

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