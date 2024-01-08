Кулеба: у Киева нет запасного плана на случай, если финпомощь от ЕС не поступит

У Украины нет запасного плана в случае прекращения оказания поддержки со стороны Европейского союза. Соответствующее заявление для испанского издание Pais сделал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
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