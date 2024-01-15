Baza: сотрудницу «Райффайзенбанка» заподозрили в воровстве со счетов клиентов

Сотрудницу «Райффайзенбанка» в Москве заподозрили в воровстве небольших сумм со счетов клиентов. Она оформляла дополнительные карты и с их помощью переводила деньги со счетов, как правило, иностранных вкладчиков, сообщил Telegram-канал Baza.
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