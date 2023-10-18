МИД Великобритании посоветовал своим гражданам воздержаться от поездок в Ливан

Министерство иностранных дел Британии посоветовало гражданам воздержаться от любых поездок в Ливан. Тем, кто в настоящее время находится на территории республики, рекомендовали незамедлительно ее покинуть.
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