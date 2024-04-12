В раде признали отказ от норм демобилизации из-за боязни реакции Запада

Верховная рада убрала положения о демобилизации из финальной версии закона об ужесточении мобилизации на Украине из-за опасения сокращения западной помощи Об этом 12 апреля заявила зампредседателя фракции партии «Слуга народа» Евгения Кравчук в эфире телеканала «Рада».
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