Петербуржцев обяжут предъявлять QR-код при посещении общественных мест

Жителям Северной столицы также можно будет продемонстрировать справки о наличии медицинского отвода от вакцинации, сообщила пресс-служба городской администрации со ссылкой на подписанное губернатором Петербурга Александром Бегловым постановление.
Жителям Северной столицы также можно будет продемонстрировать справки о наличии медицинского отвода от вакцинации, сообщила пресс-служба городской администрации со ссылкой на подписанное губернатором Петербурга Александром Бегловым постановление.
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