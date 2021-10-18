Нью Информ

1 025 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anatoliy Skorohodov
    Бог шельму метит. Скоро ещё одна шельма загниёт.Более заразная ва...
  • Сергей Туренко
    Они уж точно нам не нужны. Слушать бендеровские бредни просто отвратительно. Такое впечатление, что Украина находится...Норкин объяснил у...
  • Антон
    Всё таки нужно, по ним жахнуть ещё раз!!!!Читатели Yahoo Ne...

Петербуржцев обяжут предъявлять QR-код при посещении общественных мест

Петербуржцев обяжут предъявлять QR-код при посещении общественных мест

Жителям Северной столицы также можно будет продемонстрировать справки о наличии медицинского отвода от вакцинации, сообщила пресс-служба городской администрации со ссылкой на подписанное губернатором Петербурга Александром Бегловым постановление.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх