Какой сегодня день: 3 декабря

3 декабря отмечают Всемирный день инвалидов. Он был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году с целью привлечения внимания к трудностям и вызовам, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья.
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