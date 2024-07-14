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Раскрыта просьба Трампа к охране сразу после покушения

Раскрыта просьба Трампа к охране сразу после покушения

Сразу после попытки покушения в ходе встречи со сторонниками в городе в Батлер, штат Пенсильвания, бывший президент США Дональд Трамп попросил охрану позволить ему поднять кулак, дабы продемонстрировать сторонникам, что с ним все в порядке.

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