Раскрыта просьба Трампа к охране сразу после покушения

Сразу после попытки покушения в ходе встречи со сторонниками в городе в Батлер, штат Пенсильвания, бывший президент США Дональд Трамп попросил охрану позволить ему поднять кулак, дабы продемонстрировать сторонникам, что с ним все в порядке.
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