Эксперт Овчаренко предупредила, что в России будет усиливаться тенденция позднего рождения детей

Психолог высказалась о нарастающем инфантилизме среди молодежи Увеличение верхних границ возраста может спровоцировать социально-психологические последствия, в том числе инфантилизм, сообщила радио Sputnik кандидат психологических наук Лариса Овчаренко.
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