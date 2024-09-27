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Татар-информ

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Минниханов: «Семья - основа многонационального государства»

Сила Отечества, основа нашего общества – традиционные семейные ценности. В рамках объявленного Президентом страны Года семьи в Татарстане проведено более тысячи мероприятий во всех муниципальных образованиях.

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