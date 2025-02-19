Приняты меры по предотвращению заноса вредных организмов в  Молдову

Правительство утвердило создание механизма защиты территории страны от заноса карантинных организмов, которые могут попасть в Республику Молдова вместе с растительной продукцией, импортируемой из Аргентины, Бразилии, ЮАР, Уругвая и Зимбабве.
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